Na madrugada desse domingo (14), um jovem de 23 anos foi preso por roubar estabelecimento comercial, localizado no centro de Congonhas, Minas Gerais.

Segundo o registro da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma equipe da PM compareceu ao estabelecimento, onde um idoso de 85 anos relatou ter sido vítima de roubo. Através de informações obtidas por imagens, a guarnição realizou as buscas e localizou o jovem, que foi abordado no Bairro Residencial Gualter Monteiro. Parte do dinheiro e um celular foram recuperados.

O autor foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia.

