Na tarde desta segunda-feira (15), um caminhão trator tombou na MG-265, altura do Km 133, em Rio Pomba. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o condutor, de 34 anos, transitava no sentido Rio Pomba/Ubá, quando realizou uma curva e perdeu o controle, levando o veículo e a carga a tombarem para fora da pista.

O motorista, que teve ferimentos aparentemente leves, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao hospital na cidade de Rio Pomba.

A carga transportada, que era argila, vazou parcialmente para uma mata na margem da rodovia, sem prejuízos ao meio ambiente.

O tráfego no local está fluindo normalmente, ficando o proprietário do veículo orientado a acionar a Polícia Militar quando for efetuar o destombamento dos veículos.



Tags:

Rio Pomba