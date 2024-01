Dois jovens de 18 e 19 anos foram presos no sábado 14 por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Eles foram abordados na Avenida do Contorno e com eles foram apreendidos um revólver calibre.32, maconha e crack.

A Polícia Militar recebeu informações de que eles são oriundos de Barbacena e Juiz de Fora e estariam colaborando com infratores de Carandaí na prática de tráfico. A Operação foi desencadeada a partir desses dados. A dupla foi encaminhada para a Delegacia, junto com os materiais apreendidos.