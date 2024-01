Após denúncia, uma cartucheira calibre 20 e 10 cartuchos foram apreendidos dentro de uma casa na cidade de Coimbra, nessa segunda-feira (15).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que uma pessoa que morava na Rua Vereador Amândio dos Santos estaria com uma arma de fogo.

As equipes foram ao local da denúncia e, com autorização da mãe do suspeito, entraram na casa e realizaram buscas no imóvel. Foram localizados a cartucheira calibre 20, 10 cartuchos do mesmo calibre e esferas para recargas de cartuchos.

O suspeito de ser responsável pelo material ainda não tinha sido localizado.