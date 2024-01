Um boi que estava atolado em um brejo no Bairro São Cristóvão, em Barbacena, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no fim da tarde dessa segunda-feira (15).

Segundo os militares, o proprietário do animal viu que ele não conseguia se locomover e tinha lama na altura do pescoço. Por ser um animal adulto, de grande porte, uma equipe de quatro bombeiros atuou na retirada do animal em um brejo na Rua José Alves Vieira.

Os bombeiros disseram que o boi não conseguia se movimentar e corria risco de morte. Com o Equipamento de Proteção Individual (EPI), cordas e uma tifor, os militares amarraram a cabeça e as patas dianteiras do animal para retirá-lo do local.

Após os trabalhos, o boi estava sem ferimentos aparentes, mas apresentava tremores de fraqueza e ficou sob a guarda e cuidados do dono.