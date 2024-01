Um suspeito de envolvimento no roubo a uma casa lotérica em Ubá, nessa segunda-feira (15), foi detido pela Polícia Militar (PM). Não há detalhes sobre o roubo da lotérica.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após o roubo registrado na Avenida Olegário Maciel e iniciou o rastreamento para localizar os envolvidos.

Um dos veículos usado no crime foi identificado e verificado que tinha sido produto de furto anterior na cidade de Tocantins. O dono da moto foi localizado e imagens de videomonitoramento identificaram o autor do furto.

Com essas informações, as equipes retornaram a Ubá, onde o autor do furto e envolvido no roubo à casa lotérica, foi detido e a moto usada no crime, recuperada.

Roupas que foram usadas no assalto foram apreendidas, assim como um capacete, R$ 275 em dinheiro e um celular. Um segundo envolvido também foi identificado.