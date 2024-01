Um adolescente de 15 anos, conhecido no meio policial, foi apreendido após fugir da Polícia Militar (PM) e uma garrucha calibre 22 ser encontrada na noite dessa segunda-feira (15), em Barbacena. Ele xingou os policiais e danificou a parte interna de uma viatura.

A polícia recebeu uma denúncia que o menor estaria com a arma no Bairro Santa Efigênia. Perto da casa do adolescente, os militares viram duas pessoas fugindo. O menor foi alcançado e abordado.

Os policiais refizeram o trajeto de fuga e encontraram a garrucha calibre 22 com duas munições, sendo uma intacta e outra picotada.

Segundo a PM, o adolescente não colaborou com informações que permitissem identificar o segundo suspeito que fugiu. Ele foi apreendido pela posse irregular da arma e foi encaminhado para a Delegacia.

No local, ele começou a xingar os militares e chutou o interior da viatura várias vezes, o que causou danos na lateral do compartimento fechado. A perícia foi acionada.