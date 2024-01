Um jovem de 29 anos e um homem de 39 foram detidos por suspeita de receptação em Barbacena, no fim da tarde dessa segunda-feira (15). A vítima do caminhão roubado relatou que os materiais furtados são parecidos com os que foram apreendidos com a dupla.

A Polícia Militar (PM) fazia patrulhamento pelo Bairro Nova Suíça quando viram a dupla, que demostrou nervosismo com a presença dos policiais.

Eles foram abordados e um deles estava com uma mochila com seis pacotes de azeitonas, quatro correias de caminhão Mercedes-Benz, um pacote de milho e um rolo de manta térmica.

Os suspeitos foram questionados sobre o material e ambos contaram que adquiriram os produtos de um rapaz, que não conheciam, por R$ 15.

A dupla é conhecida por furtos recentes na região e foi verificado, junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), um furto de mercadorias em um caminhão no Bairro Caiçaras nessa segunda-feira. A vítima contou que os produtos roubados eram parecidos com os que foram achados com a dupla.

Os dois foram detidos por receptação e conduzidos para a Delegacia.