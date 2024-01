Nessa segunda-feira (15), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem, de idade não identificada, por roubar uma drogaria localizada no Bairro Santa Matilde, em Conselheiro Lafaiete.

Ao realizar as buscas, a PM encontrou o autor em um bar no mesmo bairro. No local, ele estaria portando uma réplica de arma de fogo.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com a réplica apreendida, à Delegacia de Polícia Civil.