Um rapaz de 20 anos foi detido após a Polícia Militar (PM) achar um pé de maconha e ele assumir que a planta era dele, na manhã dessa terça-feira (16), em Ewbank da Câmara.

A polícia esteve em uma casa na Estrada Colônia de São Firmino para cumprir um mandado de busca e apreensão. Uma mulher, sem idade informada, se apresentou como moradora e proprietária do imóvel.

Ela contou que o rapaz não estava no local. Durante as buscas, um pé de maconha foi achado no terreiro da residência. O alvo do mandado foi abordado em uma praça da cidade e, após saber sobre o mandado, foi para casa e assumiu o cultivo da planta, afirmando que não tinha autorização para isso.

Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.