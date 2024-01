Quase 800 pensionistas do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg), que fazem aniversário em novembro, não realizaram a Prova de Vida Anual e podem ter o pagamento do benefício suspenso.

Uma lista com 787 nomes de pensionistas que estão com as informações atrasadas foi publicada no Diário Oficial do Executivo no dia 6 de janeiro. Estas pessoas têm até 30 de janeiro para regularizar a situação.

Os pensionistas notificados ou os representantes legais devem comparecer presencialmente a uma das 56 agências regionais do instituto, localizadas em Belo Horizonte e no interior do estado, com documentos pessoais originais com foto (ex.: RG ou CNH) e o CPF, e realizar a Prova de Vida.

O Decreto nº 42.758, artigo 39, inciso II, prevê que a Prova de Vida é um procedimento obrigatório que deve ser feita anualmente no mês de aniversário por todos os pensionistas do Ipsemg, e é necessária para continuidade do recebimento do benefício de pensão.

Caso o benefício seja suspenso, o mesmo só será restabelecido na folha de pagamento posterior à regularização do cadastro.

Atualização

O atendimento presencial no Ipsemg deve ser feito mediante agendamento prévio pela internet ou o aplicativo gratuito MG App, disponível para download nas versões Android ou iOS.

Por meio do Aplicativo Gov.Br, modalidade que pode ser utilizada por beneficiários que tenham biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ou no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O aplicativo está disponível para Android e IOS.

Essa modalidade é válida apenas para a realização da prova de vida no mês de aniversário.

A Prova de Vida Anual pode ser feito, além de aplicativos e em uma agência do Ipsemg, também nos locais abaixo:

Banco Itaú: em qualquer agência (somente no mês de aniversário);



Unidades de Atendimento Integrado (UAI): agendamento pelo Portal MG;



Cidade Administrativa de Minas Gerais: agendamento pelo Portal MG.

Mais informações sobre Prova de Vida estão disponíveis no site do Ipsemg, menu “ Serviços”, submenu “Prova de Vida”.