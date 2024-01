Um homem de 59 anos foi achado amarrado no próprio sítio em Guidoval, no fim da tarde dessa terça-feira (16). Um vizinho acionou os familiares da vítima, que teve o carro roubado.

A Polícia Militar (PM) foi informada que o homem teria sido roubado e estava amarrado dentro do sítio, na zona rural da cidade. Um vizinho acionou os familiares sobre o ocorrido.

O homem contou que trabalhava no sítio quando duas pessoas em uma moto se aproximaram e anunciaram o roubo. Eles disseram que levariam a caminhonete dele e que não era preciso acionar a polícia, pois abandonariam o veículo em algum lugar após usarem o carro para fuga.

Um dos assaltantes fugiu com o carro e o outro seguiu na moto, provavelmente no sentido de Visconde do Rio Branco.

O homem foi levado ao posto de saúde da cidade e constatado escoriações nos pulsos e edema na perna direita. Ele foi medicado e liberado.

A PM segue em busca dos autores do crime.