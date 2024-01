Na manhã desta quarta-feira (17), o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Zona da Mata, em conjunto com as Polícias Militar e Civil de Minas Gerais, realizou uma ação que busca investigar crimes praticados contra a dignidade sexual, como pedofilia e pornografia infantil, na Zona da Mata Mineira. As equipes estão realizando mandados de busca e apreensão nas cidades de Ubá, São Geraldo e Visconde do Rio Branco.

Apesar dos crimes ainda estarem passando por processo de investigação, já foram apreendidos computadores, celulares e dispositivos eletrônicos durante as diligências. Ainda, segundo o MPMG, existem suspeitas de que imagens pornográficas de adolescentes estariam sendo veiculadas através de redes sociais privadas, havendo a possibilidade da participação de pessoas próximas às vítimas na publicação dos registros. "Há fortes indícios de que várias vítimas podem ter sido filmadas ou fotografadas em suas intimidades sem autorização".



Orientações para o combate à pedofilia

Para que essas ocorrências sejam combatidas, o coordenador do Gaeco Zona da Mata, promotor de Justiça Breno Coelho, orienta que pais e mães acompanhem de perto a rotina dos filhos, "de modo a evitar qualquer abuso quanto ao uso da imagem ou exposição de crianças e adolescentes a situações potencialmente prejudiciais".

Em caso de qualquer suspeita de abuso, é necessário reportar diretamente ao promotor de Justiça da respectiva cidade, ou utilizar formulário eletrônico disponibilizado pela Ouvidoria do Ministério Público, que garante o sigilo dos dados pessoais do manifestante, caso solicitado, orienta o promotor.