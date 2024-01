Em Manhuaçu, o Canil Municipal e uma Clínica Veterinária passaram por fiscalização do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e tiveram diversas irregularidades apontadas. Segundo o próprio órgão, problemas como ausência de rede elétrica funcional, falta de manutenção de ambientes e de equipamentos, ausência de desratização e falta de higienização permanente do canil foram alguns pontos levantados.

Durante a atuação do MPMG, em parceria com as Polícias de Meio Ambiente e Civil de Minas Gerais, foi observado também o não fornecimento e manutenção de medicamentos, como anestésicos aos médicos veterinários, além de diversos medicamentos com datas de validades vencidas. Ausência de alimentação e cuidados médicos dos animais ao menos um dia na semana, tendo em vista que aos domingos não há cuidador no canil, foi verificado.

Essa fiscalização teve com objetivo alinhar os estabelecimentos ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o município de Manhuaçu em novembro de 2017. De acordo com a 3ª Promotoria de Justiça de Manhuaçu, "o MPMG seguirá com as investigações que têm por base o cumprimento do TAC anteriormente firmado, bem como denúncias realizadas pela sociedade".