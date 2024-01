Dois suspeitos de envolvimento em um homicídio registrado em Ervália foram detidos nas cidades de Coimbra e Viçosa nessa quarta-feira (17). A Polícia Militar (PM) não deu detalhes sobre a morte em Ervália.

Após o homicídio, a polícia recebeu informações que uma caminhonete havia sido utilizada no crime e o carro foi encontrado abandonado. O veículo foi roubado anteriormente.

As diligências da PM continuaram e, com imagens de diversas câmeras de videomonitoramento em Ervália, foi possível identificar a rota de fuga de um dos suspeitos até Coimbra. Ele foi achado na cidade e uma arma de fogo foi encontrada com ele.

Já o segundo envolvido foi detido em Viçosa. Além da arma, 10 munições foram apreendidas. Os trabalhos de apuração da PM foram realizados durante todo o dia e início da noite.