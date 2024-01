Uma pistola airsoft e um revólver foram apreendidos pela Polícia Militar (PM) em Barbacena, na noite dessa quarta-feira (17). Um jovem de 23 foi detida e o namorado dela, de 25, fugiu da abordagem e ainda não foi encontrado.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou a PM que um suspeito teria fugido durante uma abordagem.

A PM iniciou rastreamento e foi ao Bairro Boa Vista, onde um morador que chegava do trabalho autorizou a entrada dos militares em uma residência e colaborou com atuação policial.

Durante as buscas, a pistola de airsoft foi encontrada dentro de uma caixa em cima do guarda-roupa e estava sem a marcação laranja ou vermelha na exterminada do cano. O revólver calibre 38 foi achado dentro de uma bolsa, que também tinha quatro munições picotadas.

Irmã do morador da casa, a moça de 23 anos confirmou que era dona da bolsa e disse que ela e o namorado moram em Juiz de Fora, e que tinham chegado em Barbacena naquele dia.

As buscas continuaram e maconha foi achada no imóvel, mas ninguém reivindicou a propriedade da droga. A jovem recebeu voz de prisão por porte ilegal porque a arma de fogo foi achada nos pertences dela.

A moça tentou contato com o namorado, mas disse que a ligação não completava. Ela mostrou uma fotografia dele para a equipe da PMRv, que confirmou ser o suspeito que fugiu durante a abordagem.