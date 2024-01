O policial penal Luiz Antônio dos Reis, lotado na 13ª Diretoria Regional de Polícia Penal em Barbacena, morreu após um acidente entre a moto em que ele estava e um ônibus na manhã desta quinta-feira (18) na cidade.

As polícias Civil e Militar emitiram notas de pesar lamentando a morte do policial e manifestando condolências à família.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na Avenida Governador Bias Fortes para atender ao acidente de trânsito. No local, o motorista do ônibus, de 36 anos, disse que subia a via quando, ao se aproximar do terminal rodoviário, fez uma conversão à esquerda e a moto bateu no para-choque dianteiro do veículo.

O motorista disse ainda que não viu a moto e quando viu o veículo, já estava muito próximo ao ônibus e não foi possível parar.

Após escutar o barulho da batida, o homem parou o ônibus e viu que o motociclista estava debaixo do veículo, atrás da roda traseira, desacordado e que a motocicleta estava caída no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e retiraram o policial penal, de 37 anos, do local. Ele foi socorrido, mas teve a morte constatada pela equipe médica. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de rotina.