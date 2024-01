Um jovem de 22 anos foi abordado na tarde dessa quinta-feira no Bairro Várzea, em Resende Costa, por estar empinando uma motocicleta em via pública. Com a aproximação da viatura policial, o suspeito arrancou bruscamente com o veículo, desobedecendo a ordem de parada da autoridade policial.

Ele foi acompanhado pela viatura e abordado. Na sequência, foram realizadas buscas na residência em que ele vive, onde foram encontrados dois pedaços grandes e uma porção esfarelada de maconha e R$250.

O rapaz foi preso por direção perigosa, com apreensão da motocicleta e também por tráfico de drogas.