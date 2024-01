Um homem de 53 anos atropelou o segurança de uma casa noturna na zona rural de Leopoldina, nessa quinta-feira (18), após se recusar a pagar a conta e fugir do local em um carro. Logo depois ele perdeu o controle da direção e saiu da pista na BR-116.

A Polícia Militar (PM) realizava a Operação “Férias Seguras 2024” quando foi acionada e informada que o homem consumiu 30 latas de cerveja e cinco latas de enérgico no estabelecimento e se negou a pagar a bebida ao sair.

O segurança do local, um homem de 36 anos, tentou impedir a saída, mas o cliente entrou no carro e atropelou o trabalhador, que foi socorrido e machucou o pé esquerdo.

Durante a fuga, o homem perdeu o controle da direção e saiu da pista na BR-116. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local, apreenderam o carro e emitiram um auto de recusa do teste do bafômetro.

O homem foi socorrido pelo resgate e encaminhado para o hospital. Ao chegar na unidade, ele foi abordado pela PM, que encontrou R% 591 em dinheiro e um pino de eppendorf com cocaína.

Após liberação, ele foi detido e encaminhado para a Delegacia.