Um casal, de 26 e 32 anos, foi detido por suspeita de venda de drogas dentro de casa no Bairro Tijuco, em São João del-Rei, na noite dessa quinta-feira (18).

A Polícia Militar (PM) recebeu diversas denúncias anônimas sobre a situação e, no local, verificou uma movimentação típica do comércio de drogas. Uma pessoa, sem idade revelada, foi abordada no local e uma pedra de crack foi achada no bolso.

Dando continuidade, o jovem denunciado, de 26 anos, foi visto saindo da casa alvo das denúncias, na garupa de uma moto. Ele foi abordado e um celular e R$ 65 foram encontrados com ele.

Os militares foram até o imóvel que estava com a porta entreaberta e viu a mulher, de 32 anos, correr em direção a um quarto. Ela foi abordada e durante buscas na casa, os policiais encontraram mais três pedras de crack.

O casal recebeu voz de prisão em flagrante e foram encaminhados para a Delegacia.



Drogas