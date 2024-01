Um automóvel ocupado por três pessoas e uma carreta colidiram no KM 107 da MGC-265, em Rio Pomba, na manhã desta sexta-feira (19). O carro se deslocava de Viçosa (MG) para Areiópolis (SP) e a carreta vinha no sentido contrário, do Rio Grande do Sul e seguia para Ubá.

O motorista do carro de passeio, um homem de 37 anos, foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros com ferimentos graves para o Hospital Santa Isabel, em Ubá. O carona, um idoso de 65 anos, e a passageira do banco de trás, de 31 anos faleceram no local.



O condutor da carreta, um homem - de 41 anos nada sofreu e relatou que seguia no sentido Rio Pomba x Ubá, quando o veículo invadiu a contramão e colidiu frontalmente, não sabendo precisar o motivo.

A perícia compareceu ao local e realizou os trabalhos de praxe. A carreta foi removida pela seguradora do próprio condutor e o Fiat Uno foi removido pelo Auto Socorro de plantão credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MG).