Um automóvel com queixa de furto foi localizado e apreendido em Congonhas nessa quinta-feira (18). De acordo com o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), por meio de uma denúncia, a equipe da PM foi informada a respeito do veículo ter sido deixado na garagem de um imóvel alugado por alguns meses, sem que o responsável por locar o espaço retornasse.



Por meio de buscas, a Polícia Militar constatou que o carro foi utilizado para a prática de assaltos na cidade de Conselheiro Lafaiete e encontrou no interior do veículo, duas máscaras usadas nas ocorrências. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.