Os dados apresentados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), nessa sexta-feira (19), mostram que dos 160 sentenciados que não cumpriram o prazo estabelecido pela Justiça após a saída temporária de fim de ano, 56 ainda são procurados. Seis cumpriam pena na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac) nas comarcas de São João del-Rei e outras quatro cidades.

O MPMG informou que deve complementar os pedidos à Justiça de regressão de regime de cumprimento de pena e a expedição de mandado de prisão dos presos e ainda não retornaram aos estabelecimentos prisionais depois de serem beneficiados com a saída temporária de Natal.

O levantamento feito pelo órgão identificou que dos 3.760 registros de saídas temporárias ocorridas entre 18 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024, 160 presos beneficiados não retornaram aos estabelecimentos prisionais dentro do prazo estipulado pelo Poder Judiciário.

Segundo o Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen), dos 74 foragidos, seis estavam em cumprimento de pena em Apac’s situadas nas comarcas de Alfenas, Campo Belo, Itaúna, Manhuaçu e São João del-Rei.

Com essa atualização de dados, o Centro de Apoio Operacional Criminal e o Núcleo de Execução Penal do MPMG comunicaram o fato aos promotores de Justiça das comarcas Alfenas, Bom Despacho, Belo Horizonte, Campo Belo, Coronel Fabriciano, Guaxupé, Igarapé, Ipatinga, Itaúna, João Monlevade, Manhuaçu, Mariana, Muriaé, Nanuque, Nova Serrana, Ponte Nova, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, Santos Dumont, São João Del Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Tarumirim, Teófilo Otoni.