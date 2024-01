Um ciclista, sem idade informada, foi encontrado morto na MG-353 em Guarani, na noite desse sábado (20).

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) contou ter sido acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) e que a PM já estava no local quando as equipes chegaram, na altura do km 17.

A vítima estava morta, caída no chão perto da bicicleta. A perícia foi acionada e foi verificado um ferimento na região da nuca, causado, aparentemente, por um objeto contundente.

Segundo a PMRv, o perito não identificou indícios claros de acidente de trânsito. Não havia outro veículo no local e vestígios que apontassem que o ciclista poderia ter sido atingido por algum veículo.



Tags:

Guarani