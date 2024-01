Um grave acidente entre um carro e caminhão na BR-040, em Barbacena, deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas no início da noite desse sábado (20).

O caminhão com placa do Rio de Janeiro e um carro com placa de Barbacena baterem, mas não há informações sobre a dinâmica do acidente. A concessionária Via 040, responsável pelo trecho, fez a interdição parcial da rodovia para os atendimentos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local duas vítimas já estavam mortas. Após a triagem, os militares trabalharam na retirada das vítimas, de aproximadamente 30 anos, sendo um homem e uma mulher, que estavam no carro.

Uma das vítimas era carona do caminhão e sofreu ferimentos leves, sendo atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista do caminhão, de aproximadamente 40 anos, estava em estado grave, preso às ferragens e politraumatizado. Os nomes dos feridos não foram revelados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pelo acidente e pela segurança da via.

A reportagem procurou a PRF para saber detalhes da ocorrência e aguarda retorno.