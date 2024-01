O Corpo de Bombeiros localizou, na tarde desse domingo (21), o corpo do motociclista de 40 anos que foi levado por uma enxurrada em Viçosa.

Os militares foram acionados na noite de sábado (20) e o solicitante contou que o motociclista estava em uma ponte e, após o aumento no volume das águas por causa da chuva, ele foi levado para dentro de uma galeria que dá acesso a um córrego.

Imediatamente as buscas foram iniciadas e continuaram durante o domingo (21), com três viaturas e seis militares de forma alternada, com o auxílio de um drone. Foram planejadas duas frentes de buscas em uma distância de cerca de 8km.

O corpo do homem foi encontrado à tarde, dentro do carro, a cerca de 2 mil metros da ponte. Ele estava parcialmente submerso e preso em galhos de árvores.

A perícia esteve no local.