O telhado do imóvel da Unida Vila Bretas, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) Campus Governador Valadares, foi arrancado pelas fortes rajadas de vento registradas no último sábado (20), durante as chuvas.

Durante o domingo (21) e nesta segunda-feira (22), equipes da Prefeitura trabalham para resolver os estragos causados pela chuva na cidade.

Segundo a UFJF, a unidade sofreu danos significativos e as autoridades competentes foram acionadas, assim como a equipe técnica da instituição para investigar os danos.

A instituição afirmou que “será realizada também uma análise prospectiva dos possíveis impactos futuros decorrentes da falta do telhado, visando tomar as medidas preventivas necessárias”.

“A UFJF está em contato direto com o Ministério da Educação, solicitando apoio, inclusive orçamentário, para o enfrentamento do problema. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a colaboração, e manteremos a comunidade informada sobre os desdobramentos dessa situação e as medidas adotadas para mitigar os danos”, informou a UFJF em nota.



