Um idoso de 75 anos foi detido por suspeita de receptação após a Polícia Militar (PM) encontrar um carro com placa alterada na garagem da casa dele na noite de sábado (20), em Barbacena. Várias peças adulteradas foram encontradas no local.

A PM recebeu informações que um veículo furtado estaria no Bairro São Sebastião. No local, os militares viram, através do portão, três veículos. Um deles tinha as mesmas características do denunciada, mas com placa com outro alfanumérico.

A polícia conseguiu contato com a proprietária do veículo que a placa foi vista e confirmou que o carro original estava guardado no Rio de Janeiro.

Abordagem

Com isso, os militares chamaram na casa e foram atendidos por um idoso que relatou que a garagem havia sido alugada, mas não apresentou dados que comprovassem a versão.

Dentro da garagem, além dos três carros já vistos, várias peças de outros veículos, como motores, placas, caixas de câmbio e outros, foram localizadas. Na contabilização final da polícia, foram encontrados:

16 motores com numeração suprimida



Quatro câmbios (transmissão)



Dois eixos

Segundo a PM, os materiais possivelmente seriam utilizados para ações ilícitas futuras. Os três carros na garagem tinham placas adulteradas e com queixa de furto/roubo.

A perícia esteve no local e o idoso foi detido por receptação.