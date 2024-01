Um casal, de 22 e 24 anos, foi detido por associação ao tráfico de drogas em Guidoval, na noite da última sexta-feira (19). Um revólver com munições foi achado dentro de uma casa onde uma festa era realizada.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que uma pessoa fazia uma festa com drogas e ostentava uma arma de fogo. No local, ele foi visto pelos policiais, demonstrou nervosismo e correu pra dentro de casa, no Bairro Padre Baião.

Segundo a PM, outros envolvidos tentaram impedir a aproximação dos policiais e isso exaltou os ânimos de quem participava da festa.

Neste momento, o suspeito saiu de dentro da casa, pulou um muro, pegou uma arma e fugiu por um beco nos fundos do imóvel em direção a uma mata. Ele deixou um saco plástico no chão que tinha 18 pinos de cocaína.

Durante as buscas dentro do imóvel, um revólver com seis munições foi achado. Os jovens detidos por associação ao tráfico de drogas foram encaminhados para a Delegacia.