Uma cobrança de dívida pode ter sido o motivo da morte de um homem de 42 anos na manhã da última sexta-feira (19), em São João del-Rei. O suspeito do crime seria um vizinho.

A Polícia Militar (PM) foi acionada após informações que uma pessoa estaria morta dentro de uma casa no Bairro Bela Vista. A vítima foi identificada como um homem de 42 anos, que foi achado no chão com sinais de violência.



Segundo a polícia, o ambiente aparentava desordem e havia indícios de ter ocorrido uma luta corporal, com muito sangue espalhado pelo banheiro e vários objetos quebrados.

A perícia foi acionada e disse que a vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo, além de lesões e cortes na região da cabeça. Duas facas quebradas foram recolhidas, além de um boné sujo de sangue.

Levantamentos da PM apontaram que o homem seria usuário de drogas e a motivação do crime seria a cobrança de uma dívida com um vizinho, que evoluiu para uma briga e terminou com a morte da vítima.

A PM procura o suspeito, mas ele ainda não foi localizado.