Por meio de uma denúncia anônima, um homem de 29 anos foi preso em flagrante no Bairro Jardim Europa, no domingo (21), em Conselheiro Lafaiete. O suspeito foi visto com uma arma de fogo dentro de uma mochila. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou escapar, acessando várias residências e se escondendo em uma região de mata.



A equipe da Polícia Militar conseguiu alcançá-lo. A mochila que ele carregava foi encontrada em uma das residências pela qual ele passou enquanto fugia. A arma com a qual ele estava não foi localizada, no entanto, dentro da bolsa havia três barras de cocaína e maconha,14 munições calibre .22, três balanças de precisão e material para embalar as substâncias ilícitas. O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.