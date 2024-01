Um adolescente de 17 anos e um jovem de 25 foram detidos por suspeita de arrombar e furtar uma casa em Miradouro, nessa segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar (PM), eles têm passagens por porte de arma, tráfico e furtos.

À PM, as vítimas contaram que os ladrões levaram um par de alianças, um cartão de banco e R$ 15. Com as informações sobre as características dos suspeitos, a polícia iniciou rastreamento.

A dupla foi localizada e detida, mas a PM não informou onde. O material furtado na residência foi encontrado com eles.

Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e o jovem foi autuado em flagrante. O adolescente foi liberado para os responsáveis.