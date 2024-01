Dois homens, de 33 e 20 anos foram presos por tráfico de drogas em Conceição do Ibitipoca, na tarde dessa segunda-feira (22). Segundo a Polícia Militar (PM), ao abordar um dos suspeitos foi encontrado com ele duas buchas de maconha. O suspeito alegou que comprou a droga de um homem que estava no coreto no centro da cidade. A equipe PM foi ao local e abordou dois homens, um de 33 e outro de 20 anos. Nada de ilícito foi encontrado com eles, sendo encontrado no bolso da bermuda do de 33 anos, uma cédula de R$ 50,00.

Os suspeitos relataram à PM que moram na mesma residência, sendo tio e sobrinho. Em continuidade, foi questionado qual dos homens havia vendido a droga. Um jogou a responsabilidade no outro. Os militares foram na casa da mãe do suspeito de 33 anos, após ele ter relatado que lá havia mais buchas de maconha. No local indicado pelo abordado, a PM encontrou mais sete buchas, embaladas em plástico transparente. Havia também dois invólucros com sementes que o homem relatou serem para cultivo de maconha.

No quintal da residência, também foram apreendidos dois vasos com plantas com características de maconha. Os dois foram presos por tráfico de drogas e conduzidos para a Delegacia.