Nesta terça-feira (23), o corpo de um homem de 47 anos foi encontrado nas águas do Rio Oswaldina, no município de São João Nepomuceno. A causa da morte ainda não foi identificada.

De acordo com as informações iniciais, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi solicitado para apoiar a Polícia Militar de Minas Gerais a realizar a busca e recuperação do homem. Após a retirada, o corpo será encaminhado à perícia.

*** A ocorrência continua em andamento.