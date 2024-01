Nesta terça-feira (23), o Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais e de Execução Penal de Minas Gerais (Caocrim) divulgou os levantamentos estatísticos sobre a atuação criminal do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) no ano de 2023. Em comparação ao ano de 2022, foi indicado um aumento de 10,29% nas denúncias criminais.

Segundo o Caocrim, foram oferecidas, no ano passado, 34.900 denúncias criminais, sendo 11.458 fundamentadas em inquéritos policiais, 21.627 em termos circunstanciados de ocorrência e 1.815 em procedimentos investigatórios criminais. Ainda, foram celebrados 13.014 Acordos de Não Persecução Penal, superando o número de 10.887 ANPPs celebrados em 2022, o que significa um aumento de 19,53 %.

O coordenador do Caocrim, promotor de Justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, explica que as estatísticas demonstram que o Ministério Público tem avançado na resposta à criminalidade em Minas Gerais tanto em acordos, quanto nos processos, "com aumento significativo do número de investigações concluídas e levadas à apreciação Poder Judiciário, cumprindo a sua missão constitucional de titular da ação penal pública."