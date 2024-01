O Corpo de Bombeiros recebeu 162 chamados entre terça (23) e quarta (24) por causa da forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Alagamentos, quedas de árvore e pessoas ilhadas estão entre os registros.

Na noite dessa terça, ruas ficaram alagadas, carros foram arrastados e muitos estragos foram registrados em Belo Horizonte. Em um dos pontos da cidade, a torcida organizada do Cruzeiro, a Máfia Azul, ajudou a salvar pessoas que estavam ilhadas.

Segundo Boletim da Defesa Civil Estadual, não há desabrigados, desalojados, mortes ou feridos.

Em Nova Lima, na BR-040, próximo ao km 54, o sentido Rio de Janeiro da rodovia foi interditado para avaliação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. A empresa Vallourec emitiu uma nota sobre um possível rompimento de barragem e negou que o alagamento na via tenha relação com as operações da Mina Pau Branco.

“As estruturas da Mina Pau Branco são monitoradas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Radares com capacidade de detectar movimentação milimétrica monitoram as estruturas e são supervisionados continuamente por profissionais especializados. A Empresa reforça ainda que a estrutura do Dique Lisa permanece íntegra, sem anomalias e não está classificada em nenhum nível de emergência”, disse a nota.

Veja abaixo os detalhes dos acionamentos do Corpo de Bombeiros: