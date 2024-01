Um ciclista de 62 anos morreu após uma batida com uma moto na BR-356, na altura do km 261, em Muriaé, no fim da manhã dessa terça-feira (23).

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar (PM) para saber detalhes da dinâmica do acidente e aguarda retorno.

Quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, o idoso apresentava um traumatismo cranioencefálico (TCE) gravíssimo e não apresentava sinais vitais. A morte foi confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motociclista de 18 anos tinha ferimentos leves e foi encaminhado para o hospital pelo Samu.

A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar (PM) estiveram no local.



