Na tarde dessa terça-feira (23), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) localizou drogas e quase R$ 1.500 durante investigação em uma residência no Bairro Alto das Mercês, em São João del-Rei.

As buscas partiram de uma denúncia informando que havia tráfico de drogas naquela região. A equipe da PM passou, então, a monitorar a residência do possível suspeito de envolvimento. Em determinado momento, o homem, sem idade identificada, saiu de casa com uma sacola em mãos e foi até uma construção. Ao observar que estava sendo seguido, ele partiu em fuga, não sendo localizado.

A Polícia, durante as buscas do suspeito, recebeu mais informações através do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que relatava que a casa de onde o homem saiu possuía drogas. Estando a equipe no local, perceberam a ausência de pessoas na casa, entretanto visualizaram pela janela duas buchas de maconha

sobre uma mesa.

Diante disso, os militares realizaram as buscas no imóvel, localizando R$ 1.447,00, 15 buchas de maconha, além de material utilizado para embalar drogas. O material foi apreendido e encaminhado para à Delegacia de Polícia.

