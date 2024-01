Em Arantina, na noite dessa terça-feira (23), um homem sem idade identificada foi preso por suspeita de tráfico de drogas na própria residência. Ele foi encontrado por meio de denúncias que resultaram em mais de 40 pedras de crack apreendidas pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Conforme a ocorrência, após receberem as informações, os militares

seguiram até a casa do autor, o encontrando na porta de casa. Com a presença policial, ele ficou nervoso e colocou no chão 5 pedras de crack, entrando na residência logo após o ato.

Depois da assinatura do termo de autorização para realizaçõa de buscas, a equipe adentrou a casa e localizou outras trinta e oito pedras de crack, totalizando em 43.

O autor foi preso e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.