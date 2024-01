Na tarde dessa terça-feira (23), um homem de 36 anos e um jovem de 22 anos foram presos por suspeita de tráfico de drogas durante ação policial no Bairro Grama do município de Tocantins, Minas Gerais.



Segundo a ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que realizava uma ação no bairro, avistou um homem que ao visualizar a viatura demonstrou um "intenso nervosismo". Ele, que parentava ter um objeto na cintura, correu em direção ao que seria uma "boca de fumo".

Ao iniciar uma tentativa de abordagem, o homem soltou a guia do próprio cachorro, de raça pit bul, o qual foi em direção aos policiais para atacá-los, momento que os militares efetuaram disparo de arma de fogo para se protegerem, solicitando cobertura policial.

Ao verificarem o local onde o autor foi abordado, os militares perceberam um jovem arremessar algo para a laje da residência. Logo na entrada do local, no portão, foi encontrado 1 dechavador e 1 bucha de substância semelhante a maconha.

Com a chegada do apoio de outras viaturas, o proprietário do imóvel autorizou a entrada na casa. Na parte da laje foi encontrado um pote com 18 pinos de substância semelhante a cocaína. O jovem assumiu a propriedade das drogas encontradas.

Os autores foram presos e encaminhados à Delegacia de plantão.