Na manhã desta quarta-feira (24), um casal, homem e mulher sem idades identificadas, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas no Bairro Jacaré, em Miraí.

O caso ocorreu durante a operação antidrogas da PM, quando a equipe recebeu informações de que um homem estaria traficando drogas em sua casa, localizada no Bairro Jacaré. Segundo o relato, usuários de drogas visitavam a residência do suspeito e, por vezes, o suspeito também levava a droga até o usuário utilizando uma moto.

Com essas informações em mãos, a guarnição se deslocou ao local, onde visualizou uma pessoa saindo em alta velocidade, não sendo possível identificá-la. De acordo com a ocorrência, o denunciado, ao vizualizar a equipe policial, "titubeou sem saber se adentrava em casa ou se subia na motocicleta", momento em que foi abordado.

Durante busca na própria residência, foram localizadas 22 pedras de crack, um cigarro e uma porção de maconha, material para envolver as drogas, três celulares e R$ 1.440 com o suspeito. Além disso, a quantia de R$ 450,00 foi encontrada com a parceira do autor. Todos os materiais foram apreendidos.

Foi dada voz de prisão ao autor e sua companheira por tráfico ilícito de drogas. A motocicleta utilizada para o transporte também foi recolhida e encaminhada ao pátio credenciado.