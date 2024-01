A Polícia Militar (PM) encontrou 12 galões de gasolina dentro da casa de um suspeito de tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (24), em Barbacena. O homem de 36 anos também estava com papelotes de cocaína.

Os militares estiveram no Bairro Floresta para verificar a denúncia contra o suspeito, já conhecido no meio policial e com passagens por tráfico de drogas e receptação. Ele foi visto em frente do imóvel

Ao ver os policiais o homem ficou nervoso, colocou a mão na cintura e entrou rapidamente em um carro. Ele foi abordado e na roupa dele foi encontrada uma sacola plástica com nove papelotes de cocaína e um celular.

As diligências continuaram na casa e os militares encontraram os 12 galões de gasolina. O homem disse que compra o combustível em um posto na rodovia e que o armazena pelo preço ser mais baixo.

A Polícia Militar do Meio Ambiente (PMMA) então foi acionada e informou que a conduta está em desacordo com NBR 7505.1, que determina sobre a armazenagem de líquidos inflamáveis e combustíveis.

Os galões foram apreendidos e o homem foi detido. O carro em que ele estava foi encaminhado ao pátio credenciado.