Três armas foram roubadas de uma casa na zona rural de Dores do Turvo na tarde dessa quarta-feira (24), em Dores do Turvo. Os ladrões estavam armados e renderam os moradores.

As vítimas, uma mulher de 45 anos e dois homens de 48 e 49 anos, acionaram a Polícia Militar (PM) e contaram que três pessoas encapuzadas, com revólveres, chegaram ao local a pé, na Vargem do Fundão, anunciaram o roubo e as renderam no imóvel.

O trio levou dois revólveres, calibre 32 e 38, uma espingarda cartucheira calibre 32, duas motos, sendo uma de fazer trilha e que não tinha documentação, dois celulares, seis relógios e R$ 4 mil em dinheiro.

Os ladrões fugiram em uma moto e a PM segue em rastreamento.