Equipes do Corpo de Bombeiros de várias cidades empregaram esforços durante a noite da quarta-feira (24), para buscar um menino de 10 anos, que se perdeu na Zona Rural de Conselheiro Lafaiete, na Comunidade do Gage. De acordo com o registro, o garoto está de férias e saiu durante a tarde para ver as criações na região.

Ele acompanhava um bezerrinho, quando foi surpreendido por uma vaca o perseguiu. Desesperado, o menino não conseguiu identificar o caminho de volta para casa.

A família dele, ao perceber que a criança não retornava, entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e solicitaram apoio nas buscas.Diversas pessoas se envolveram nos trabalhos que contou com o reforço de Bombeiros Militares de Conselheiro Lafaiete, Congonhas, São João Del-Rei (drone com câmera térmica) e Belo Horizonte (equipe especializada em buscas com cães).

Pela manhã, a vítima foi encontrada em uma fazenda próxima a sua casa. Populares o identificaram e entraram em contato com a família.

Ainda de acordo com o registro, durante as buscas, os cães farejaram o rastro do menino nos precisos locais por onde ele passou.

Por volta das 10h42 desta quinta-feira (25), o menino de 10 anos, sumido por mais de uma noite, foi recebido pelos pais, amigos e familiares. Os registros mostram a comoção da população.