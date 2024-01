Um adolescente de 17 anos foi apreendido dentro de casa com mais de 300 pinos de cocaína e 120 pedras de crack no fim da tarde dessa quinta-feira (25), em Astolfo Dutra.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações, durante a Operação “Férias Segura 2024”, de que o menor teria recebido uma grande quantidade de drogas e que ele estava fazendo o embalo dos entorpecentes em casa.

Segundo a polícia, o adolescente tem passagens anteriores, não especificadas, e é conhecido no meio policial por envolvimento no tráfico de drogas.

Com as informações, as equipes foram direcionadas para o imóvel na Rua Mateus Fraga, no Bairro Santana de Campestre.

No local, o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ele foi acompanhado pelo Conselho Tutelar da cidade e encaminhado para a Delegacia em Leopoldina.

Na casa, a PM encontrou 304 pinos de cocaína, 120 pedras de crack, diversos pinos vazios e um celular.



