Uma carreta carregada de biscoito tombou na manhã desta sexta-feira (26) na altura do km 824 da BR-040, em Simão Pereira, no sentido Rio de Janeiro. O motorista ficou ferido e não há informações sobre a dinâmica do acidente.

Segundo a Concer, empresa que administra o trecho da rodovia, a via está sinalizada e não há retenção. A concessionária disse ainda que, no momento, o tempo está nublado no trecho.

O motorista da carreta, que não teve a idade informada, era atendido, mas o estado de saúde dele não foi revelado.



Tags:

SIMÃO PEREIRA