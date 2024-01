Um adolescente de 17 anos, suspeito de participar de uma tentativa de roubo a um restaurante, foi apreendido com uma arma em Muriaé, nessa quinta-feira (25). Um jovem de 18 anos também foi detido.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por meio do 190 após um aviso de tentativa de roubo a um restaurante localizado na Rua Pedro Dimas, no Bairro Primavera. Não foram repassados detalhes sobre essa tentativa de roubo.

Com as informações, e apoio de um sargento que estava de folga, foi possível encontrar um dos suspeitos de participação no crime.

No bairro João XXIII, o jovem de 18 anos foi detido. Com mais detalhes do segundo suspeito foram repassadas as informações via rádio da PM. Um outro sargento, que tinha encerrado o turno de trabalho e seguia para casa, viu o adolescente com a arma na mão e as equipes foram acionadas.

O adolescente foi apreendido juntamente com a arma que teria sido utilizada na tentativa de roubo. Os suspeitos e a arma foram encaminhados para a Delegacia.