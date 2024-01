Dois jovens foram detidos após uma tentativa de roubo a um restaurante localizado no Bairro Primavera em Muriaé, nessa quinta-feira (25). Equipes do turno fizeram rastreamento com apoio de um militar que estava de folga, conforme o Registro de Evento de Defesa Social (Reds). Ele acompanhou um dos autores, um adolescente de 17 anos, que foi apreendido no Bairro João XXIII.

O segundo envolvido foi identificado e estaria portando a arma de fogo usada durante o assalto. A informação foi repassada pelo rádio da PM. O militar de folga retornava para casa, quando se deparou com o segundo autor de arma em punho na via. Ele conseguiu efetuar a prisão do suspeito de 18 anos e apreender a arma.

Os autores bem como a arma de fogo, foram encaminhados a Delegacia de Plantão.