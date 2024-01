Com o intuito de oferecer maior tranquilidade aos foliões, a Polícia Civil desencadeou uma operação na cidade de Conselheiro Lafaiete, para o cumprimento de uma série de mandados de prisão, na qual foram efetuadas seis prisões. Cinco decorrentes dos mandados, uma em flagrante por tráfico e duas conduções por uso de entorpecentes. A intenção, segundo a PC é retirar a circulação de drogas, armas e outros materiais ilícitos.



A equipe de policiais civis de Conselheiro Lafaiete responsável pelas investigações de crimes contra a vida

prendeu cinco investigados e apreendeu três adolescentes, todos com envolvimento em homicídios

consumados ou tentados. Dos indivíduos presos durante a ação policial, dois deles, de 20 anos, são suspeitos de envolvimento no homicídio ocorrido no Bairro São João. O crime ocorreu em dezembro de 2023, e a vítima foi atingida por oito disparos.



Outros dois investigados, de 18 e 20 anos, respectivamente, foram presos em razão da tentativa de homicídio ocorrida em novembro de 2023, no Bairro JK. Nesse crime, a vítima, de 18 anos, foi atingida com um tiro no pé.



Os três adolescentes apreendidos, dois de 16 anos e um de 15 anos, são investigados pelo atentado

ocorrido no último dia 14 de dezembro, também no Bairro JK. O último indivíduo preso na operação, de 19

anos, também é suspeito de participação nesse crime.



Já a equipe de policiais civis responsável pelo combate ao tráfico de drogas na cidade cumpriu cinco

mandados de busca e apreensão, todos no Bairro JK.

Ao final das buscas foram apreendidos uma barra e dois tabletes de maconha, várias porções da droga já embaladas e prontas para a venda, uma barra de cocaína, duas balanças de precisão, material para dolagem das drogas, uma pistola 9mm, dinheiro, aparelhos celulares e um veículo.



Um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região foi preso em flagrante e outras duas

pessoas foram conduzidas por uso de entorpecentes. Participaram da operação 26 policiais civis lotados nas cidades de Conselheiro Lafaiete, Ouro Branco e Carandaí.

