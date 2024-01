Um motociclista ficou em estado grave após bater contra o muro de uma casa no Bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete, na noite desse sábado (27).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista, sem idade informada, estava caído no chão em estado grave quando as equipes chegaram ao local.

As testemunhas contaram que o motorista seguia pela rua quando perdeu o controle da moto e bateu no muro da casa.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local e, com apoio da unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista foi estabilizado e encaminhado para o Hospital e Maternidade São José. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.